Вараздат Карапетян утвержден на должность председателя Комиссии МПА СНГ по экономике и финансам

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 18 апреля принял участие в заседании Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, Совет, в числе повесточных вопросов, согласно процедуре, обсудил и принял к сведению заключение наблюдательной миссии МПА СНГ о состоявшихся 9 декабря 2018 г. внеочередных парламентских выборах в Армении.

Заключением наблюдательной миссии отмечено, что, согласно наблюдателям, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и ответственными за организацию выборов органами государственного управления РА за сравнительно короткий срок проделана значительная работа. Участие 11 политических партий и блоков в выборах обеспечило конкурентность процесса. СМИ предоставили обществу информацию об участвующих в выборах политических силах и их программах, соблюдены права международных наблюдателей и им оказано необходимое содействие.

“Таким образом, состоявшиеся в РА 9 декабря 2018 г. внеочередные выборы НС проведены в соответствии с национальным избирательным законодательством и нормами международного права и в ходе голосования обеспечено свободное волеизъявление граждан Армении”, - обобщается в заключении.

Другим своим решением Совет утвердил избрание председателя Постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы НС РА В.Карапетяна на должность председателя Комиссии МПА СНГ по экономике и финансам.