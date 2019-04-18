Азиатские индексы - 18-04-19
ТОКИО, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.84% и составил 22090.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.96% и составил 1614.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.40% и составил 3250.20 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 29963.26 пункта.
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