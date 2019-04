В основной конкурс Каннского фестиваля вошли фильмы Альмодовара, братьев Дарденн и Долана

Фильмы Педро Альмодовара, братьев Дарденн, Ксавье Долана, Терренса Малика и других вошли в основной конкурс 72-го Каннского кинофестиваля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг директор фестиваля Тьерри Фремо.

Он отметил, что в конкурс вошла новая работа Альмодовара "Боль и слава" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. Она расскажет о знаменитом кинорежиссере, анализирующем свои отношения с матерью и второй половинкой, а также попытки стать известным и счастливым.

Кроме того, итальянец Марко Беллоккьо представит картину "Предатель", а Селин Скьямма - "Портрет леди в огне".

Британет Кен Лоуч покажет картину Sorry We Missed You, а румын Корнелиу Порумбойу - ленту Whistlers. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо вернется в Канны после 2017 года с новой картиной "Паразит".

Бельгийцы братья Дарденн представят картину "Молодой Ахмед", а канадец Ксавье Долан - "Маттиас и Максим", в котором режиссер сам исполнил главную роль. Изабель Юппер, Грег Киннир сыграли в фильме "Фрэнки" Айры Сакс.

Также в конкурс вошли новые картины Арно Деплешена, Малика и других.

"Ряд, возможно, самых ожидаемых фильмов будут включены в программу и озвучены буквально накануне фестиваля", - добавил Фремо.

Вне конкурса покажут байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен" с Тэроном Эджертоном, Ричардом Мэдденом и другими, новый фильм Клода Лелуша The Best Years of a Life с Моникой Белуччи. Кроме того, Ласиф Кападия представит ленту о Диего Марадоне, а Николас Бедос - фильм "La Belle Epoque".

В документальной секции покажут картины о Сирии.

Фильмом открытия кинофестиваля станет новая картина американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают", лента будет представлена в основном конкурсе.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.