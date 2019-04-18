Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на ее представителей из компании A&J Management.

По данным корпорации, Нэйлор ушла из жизни еще 7 апреля. Однако о ее смерти стало известно только сейчас. Причины смерти пока не раскрываются, указывает Би-би-си.

По информации A&J Management, "Майя-Лесия была очень талантливой и важной составляющей A&J, и компании будет сильно ее не хватать". "Она была любимицей Би-би-си, а также чрезвычайно талантливой актрисой, певицей и танцовщицей", - добавили представители телеканала CBBC.

Майя-Лесия Нэйлор родилась 6 ноября 2002 года в Великобритании. Ее дебют в кино состоялся в 2004 году. Она играла в фильмах "Облачный атлас" (2012), "Красный код" (2013) и "Нулевой индекс" (2014), а также в телесериале Millie Inbetween.