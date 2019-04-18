Венесуэла пятый год подряд возглавляет рейтинг самых "несчастных" экономик мира агентства Блумберг, свидетельствуют данные собственного индекса агентства Bloomberg's Misery Index за 2019 год.

В первую десятку рейтинга агентства по уровню "несчастья" вошли также Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина. Агентство подчеркивает, что эти страны продолжают испытывать экономические трудности и демонстрируют слабые успехи в сдерживании роста цен и борьбе с безработицей. Замыкают десятку "лидеров по несчастью" Уругвай, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В этом году рейтинг составлен на основе проведенных агентством опросов экономистов, а не официальной статистики, как в предыдущие годы. Всего в рейтинг вошли 62 страны мира.

Статус наименее "несчастной" экономики мира снова получил Таиланд, следом за ним идет Швейцария и замыкает первую тройку Сингапур.