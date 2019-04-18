В настоящее время не ведутся переговоры на основе какой-либо программы. МИД Армении отреагировал на заявление Мамедьярова

Пресс-секретарь МИД Армении отреагировала на заявления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, сделанные после встречи с главой МИД Армении в Москве. «Арменпресс» представляет комментарии пресс-секретаря МИД Армении.

Вопрос: Говоря о встрече 15 апреля, Мамедьяров отметил, что обсуждение было на основе программы, представленной Россией в 2016 году. О какой программе речь?

Анна Нагдалян: Во-первых, отмечу, что по итогам встречи было опубликовано совместное заявление участвующих в ней сторон, в котором уже указаны обсужденные темы. Совместные заявления делаются именно с той целью, чтобы в них были обобщены формулировки, согласованные всеми участниками встречи. Вне согласованных формулировок, противоречащие им заявления не способствуют укреплению взаимного доверия, тем более если они надуманы и не соответствуют действительности. В настоящее время не ведутся переговоры на основе какой-либо программы. Более того, содержательная часть обсуждений продолжает находиться в плоскости ознакомления, разъяснения и уточнения взаимных позиций.

Вопрос: Глава МИД Азербайджана заявил о предложении американской стороны в ближайшее время провести встречу в Вашингтоне. Подтверждаете ли вы эту информацию?

Анна Нагдалян: Как вы знаете, после каждой встречи по нагорно-карабахской проблеме об этом объявляется в согласованном порядке. Действительно, рассматривается возможность проведения будущей встречи в одной из стран-сопредседателей с учетом географии прежних подобных встреч. Поскольку этот вопрос еще находится на стадии обсуждения, нужно воздержаться от односторонних заявлений и стиля работы публичных переговоров. Более того, предварительное объявление о встрече в одной из стран-сопредседателей - неуважительное отношение к участникам процесса, и, в первую очередь, к данному сопредседателю.

Стремление стать глашатаем еще несостоявшихся договоренностей не способствует формированию нормальной рабочей атмосферы на основе взаимного доверия.