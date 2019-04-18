Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как передает Арменпресс, об этом сообщается сайт Кремля.

"По приглашению Владимира Путина председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетит РФ с визитом во второй половине апреля", - говорится на сайте Кремля.

Планируемый визит в РФ станет первым для Ким Чен Ына - раньше в России он никогда не был. Его отец Ким Чен Ир, напротив, неоднократно приезжал в РФ на специальном бронированном поезде.

Ранее в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщило, что Ким Чен Ын может отправиться в Россию на встречу с В.Путиным на собственном бронепоезде. Агентство полагает, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во Владивостоке.