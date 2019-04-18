Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм

Символический деревянный собор для туристов и верующих может быть построен возле Нотр-Дама на время его реконструкции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг в эфире телеканала CNews заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

"Мы не можем просто сказать, что Нотр-Дам закроют на пять лет и на этом все, - отметил он. - Я спрашиваю себя: не можем ли мы построить временный собор?" По его словам, временный храм можно было бы "возвести на площади перед собором Нотр-Дам". "Это место стало бы символическим, привлекательным", - добавил он.

Как указал Шове, мэр Парижа Анн Идальго поддерживает его идею и согласилась "предоставить часть площади" для строительства деревянного собора.