Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов начал эпидемиологический мониторинг мяса птицы и яиц

В республике или на отдельных ее территориях с целью обнаружения опасного птичьего мяса и яиц и остановки их реализации, приказом руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА начался ветеринарно-эпидемиологический мониторинг. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности продуктов питания.

“Хозяйствующим субъектам рекомендуется принимать мясо птицы и яйца только при наличии документов, подтверждающих безопасность продуктов животного происхождения (форма 2, форма 5, сертификат соответствия), соблюдать условия хранения и маркировки, предусмотренные для этих продуктов, а также требования, предъявляемые к санитарно-гигиеническому состоянию объекта и территории.

Призываем всех потребителей при обнаружении подозрительной свежести продуктов питания или других нарушений (несоответствие маркировки, ненадлежащие холодильные условия, санитарно-гигиенические нарушения и т.д.) звонить на телефоны горячей линии по номерам:

012 90-60-90 или 010 20-60-40, или написать об этом на нашей странице в социальной сети Фейсбук”