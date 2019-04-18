Глава Минтруда Франции Мюриэль Пенико в четверг заявила о запуске проекта под названием "стройка Франции" для привлечения молодых специалистов к реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.

"Сегодня мы вместе с министром культуры Франком Риестером и министром образования Жаном-Мишелем Бланкером запускаем "стройку Франции", - сказала министр труда журналистам перед встречей со специалистами в области строительства.сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пенико пояснила, что цель проекта в том, чтобы увеличить количество предложений по обучению по тем профессиям, которые необходимы для реконструкции собора, а также для восстановления наследия по всей стране.

"Это называется "стройкой Франции" и опирается в первую очередь на реконструкцию собора, но это понятие более широкое. И это даст возможность привлечь тысячи молодых людей по всей Франции", - отметила она.

По её словам, речь идёт о кровельщиках, плотниках, резчиках по камню, витражистах, декораторах.