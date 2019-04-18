Они пытаются создать ситуацию, чтобы я вышел против премьер-министра: Давид Санасарян
Начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян не может сказать, кому он помешал, но из обсуждаемых различными кругами тем четко понимает, что они пытаются создать ситуацию, чтобы он вышел против премьер-министра страны. Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал Санасарян, отвечая на вопрос, знает ли, кому он помешал.
“Я не могу сказать, кому мешаю, но одно понимаю по разговорам, в разных кругах. Они пытаются создать ситуацию, в которой, я, следуя эмоциям, выйду против премьер-министра страны. Этого не может быть. Я доверяю премьер-министру страны, именно поэтому я здесь. Не может быть такого, чтобы премьер-министр страны заказал бы мое политическое преследование. На данный момент я исключаю подобное. Но я уверяю, что у Службы государственного контроля есть такие функции, посредством которых они, в рамках закона, могут наступить на ноги многих. И в этом случае многие не захотят, чтобы был бы принципиальный человек, был бы чистым человек, который никогда не входил в какие-либо сделки, но это их дело. Не хочу озвучивать свои сомнения”, - сказал Санасарян.