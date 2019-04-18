В двух компаниях-водопользователях выявлены нарушения на сумму более 2 млрд драмов
Служба государственного контроля завершила расследование, проводимое в двух компаниях-водопользователях. Это компании-водопользователи “Армавир” и “Эчмиадзин”. Об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян.
“У обоих выявлены нарушения на сумму более 1 млрд драмов. Было проведено расследование, касющееся деятельности в 2014 - 2018 годах, возврату подлежит более 2 млрд драмов”, - как передает «Арменпресс», сказал он.
Он также отметил, что остальные работы продолжаются качественнее и с большим размахом.
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