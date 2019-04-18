Я был допрошен, была очная ставка, сказал то, что мне известно: Санасарян об уголовном деле

Начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян в беседе с журналистами отказался говорить о деталях уголовного дела, расследуемого с привлечением сотрудников СГК, добавив, что имеет обязательство по неразглашению.

“Но это не означает, что я не могу дать соответствующей информации, для того чтобы не было какого-либо пятна на моей доброй репутации, которая было достигнута в результате многолетней борьбы. Она была приобретена в результате принципиальной и честной жизни, и никакой орган предварительного следствия, никакой дающий показания не смогут ее запятнать. Я, естественно, не согласен с обвинением и буду оспаривать его по соответствующей правовой процедуре. Вопросы о статусе задавайте СНБ. Да, я был допрошен, была очная ставка, сказал то, что мне известно. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Санасарян.

Он отметил, что не может сообщить, кто какие показания дал против него. “Могу сказать, что никакая структура не может какие-либо коррупционные явления связать со мной, потому что я отвергаю любые коррупционные явления. А иронизирующим скажу, что и в могиле буду бороться с коррупцией”- сказал начальник Службы государственного контроля.