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СНБ только обеспечивает нормальный ход обыска в доме и офисе Миграна Погосяна


В рамках уголовного дела, связанного с бывшим начальником Службы принудительного исполнения судебных актов РА Миграном Погосяном, обыски в его особняке и офисе проводятся Специальной следственной службой.

“Уголовное дело расследуется ССС. Сотрудники Службы национальной безопасности только обеспечивают нормальный ход проведения обысков”, - отметил начальник пресс-центра СНБ Самсон Галстян, призвав для подробностей обращаться в ССС.

Утром 18 апреля офис Миграна Погосяна распространил сообщение о том, что сотрудники Службы национальной безопасности проводят обыск в особняке и в бывшем офисе Погосяна.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе Республики Армения, бывший главный принудительный исполнитель судебных актов РА Мигран Погосян, известный оффшорным скандалом, по пункту 1 части 3 статьи 179 и части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА привлечен в качестве обвиняемого за совершение общественно опасных деяний. Он, используя должностное положение, путем растраты присвоил имущество в особо крупных размерах и злоупотребил своими должностными полномочиями. 13 апреля 2019 г. следователь Специальной следственной службы РА представил в суд общей юрисдикции Еревана ходатайство об избрании в отношении Миграна Погосяна ареста в качестве меры пресечения. Мигран Погосян объявлен в розыск.




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