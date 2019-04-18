Помощники Путина и Трампа обсудили связи двух стран

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел в Москве встречу со специальным помощником президента США, директор Департамента по Европе и России Совета национальной безопасности Фионой Хилл, которая 18 апреля приехала в Москву для консультаций.

"Были встречи в Администрации [президента РФ], с Ушаковым", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, встречалась ли Хилл с кем-либо из представителей Кремля. По словам Пескова, помощники лидеров обсудили "вопросы двусторонних отношений",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На вопрос, затрагивалась ли тема возможной встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.