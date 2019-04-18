В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла

Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.

В районе Шейх Саид начал работу завод "Хамар" по производству аккумуляторов для грузовиков, легковых машин и солнечных батарей.

Небольшой завод на окраине Алеппо пришлось восстанавливать из руин. Промышленный район Шейх Саид боевики захватили в первую очередь. Дорогостоящее оборудование и станки были разграблены и проданы на черном рынке. Почти полтора года понадобилось, чтобы запустить производство вновь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также в Алеппо открылся завод по производству машинного масла в районе Шейх Наджар. "До войны мы производили 13 тысяч тонн моторного масла в год, сейчас объемы гораздо меньше, всего 4 тысячи тонн… И все же в этом году, в сравнении с прошлым, стало гораздо лучше. Мы постоянно увеличиваем объемы производства", - отметил владелец завода Яхъя Хритани.