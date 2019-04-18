На проведение мероприятий, посвященных Дню гражданина, правительство выделило 124 млн драмов

Для проведения мероприятий, посвященных Дню гражданина, из резервного фонда правительства Армении будет выделено 124 млн драмов. Как передает «Арменпресс», вопрос был включен в число вопросов, не обсуждаемых на заседании правительства.

На 124 млн драмов во всех областях Армении и в Ереване должны быть должным образом проведены мероприятия, посвященные Дню гражданина.

День гражданина будет отмечаться в последнюю субботу апреля каждого года.