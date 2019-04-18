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В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана


Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 214 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 362 человека (женщин – 109, детей – 185), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 852 человека (женщин – 256, детей – 435)", - говориться в бюллетене,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 62 сирийца.

 

 




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