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СМИ: в Шотландии застрелили актера Брэдли Уэлша из фильма "На игле 2"


В Эдинбурге застрелили боксера и актера Брэдли Уэлш, сыгравшего в фильме "Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)". Об этом пишет The Sun.

По данным издания, неизвестный выстрелил актеру в голову после того, как он припарковал автомобиль у дверей квартиры,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

От полученных ран Брэдли Уэлш скончался на месте.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

 




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