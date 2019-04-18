Instagram начал удалять страницы членов КСИР

Facebook и его дочерняя компания Instagram начали удалять страницы участников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщил телеканал CNN.

Ранее иранское агентство "Мехр" сообщило об удалении некоторых аккаунтов КСИР в инстаграме. Эту информацию CNN подтвердили в компании, однако не уточнили, какие именно аккаунты были удалены. Представитель Facebook рассказал, что они поступили так в исполнение санкций против Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В понедельник США официально признали Корпус стражей Исламской революциитеррористической организацией.