Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.

На втором месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд, а на третьем - президент "Лукойла" Вагит Алекперов ($20,7 млрд),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На четвертом и пятом местах находятся основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко с состояниями $20,5 млрд и $20,1 млрд соответственно.

Forbes отмечает, что суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд.