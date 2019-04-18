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СМИ: в Индии число погибших из-за песчаных бурь и ливней возросло до 64


Число погибших в результате сильных дождей и песчаных бурь в Индии увеличилось до 64 человек, сообщает газета Times of India.

В среду сообщалось о 31 погибшем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Больше всего жертв зафиксировано в штатах Раджастхан и Мадхья-Прадеш. Самые распространенные причины гибели - падение деревьев, удары молний и поражение электрическим током.

Премьер-министр Нарендра Моди ранее сообщал, что всем пострадавшим предоставят финансовую помощь в размере 50 тысяч индийских рупий (720 долларов США).

 




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