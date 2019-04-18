По заверению Гарегина Баграмяна, в вопросе цены на газ государство не накапливает долгов

Армения в вопросе цены на газ не накапливает долгов и не может их накопить. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 18 апреля заявил исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян.

“Обсуждения по тарифу на газ продолжаются. Сформированы определенные предложения, и мы должны обсудить их с российским “Газпромом”. Не могу сказать, когда и в какие сроки это произойдет. Пока тарифы потребителей не повышаются, эта разница выплачивается компанией. Я говорю к тому, чтобы исчезли сомнения о том, что накапливаются долги. В вопросе газа со стороны государства никаких задолженностей не накапливается и не может накапливаться”, - сказал Баграмян.

Исполняющий обязанности министра отметил, что в ходе прошедшего недавно в Москве армяно-российского межправительственного заседания была достигнута договоренность о том, что до 1 июля будет представлен проект, устанавливающий механизмы цен на газ на границе.

“Это соглашение будет благоприятным для нас, у нас будет определенная предсказуемость на пятилетний период”, - отметил Гарегин Баграмян.

С 1 января российская сторона повысила цену на поставляемый в Армению газ (со 150 долларов США до 165 долларов, на границе), и правительство Армении заявило, что потребители будут платить по прежней цене, а разница компенсируется компанией “Газпром Армения”.