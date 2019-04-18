Дорога Степанцминда - Ларс открыта только для легковых автомобилей. На российской стороне есть скопления

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта только для легковых автомобилей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РА.

По информации ЦКУ Северной Осетии, на российской стороне скопилось 200 легковых и 110 грузовых автомобилей.