Дорога Степанцминда - Ларс открыта только для легковых автомобилей. На российской стороне есть скопления
Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта только для легковых автомобилей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РА.
По информации ЦКУ Северной Осетии, на российской стороне скопилось 200 легковых и 110 грузовых автомобилей.
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