СМИ: КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации

Власти КНДР потребовали отозвать госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

"Если Помпео продолжит участие в переговорах, они могут затянуться. Поэтому если диалог с США [о денуклеаризации] возобновится, мы бы хотели, чтобы с американской стороны участвовал более острожный [в высказываниях] и зрелый человек", - заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР. Он также обвинил дипломата в неспособности понять позицию Пхеньяна,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Госсекретарь Помпео был участником делегации Соединенных Штатов на саммите США и КНДР 27-28 февраля в Ханое, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям.