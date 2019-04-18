Правительство представило депутатам проект о выявлении реальных владельцев горнодобывающих организаций

Правительство Армении разработало проект закона о выявлении реальных владельцев горнодобывающих компаний. Как передает «Арменпресс», исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян 18 апреля представил пакет законопроектов О внесении дополнений в Кодекс “О недрах республики Армения”, представленный правительством, в Закон “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений юридических лиц, учреждений и частных предпринимателей” и О внесении изменения и дополнения в закон “Об общественной службе”.

“Армения с марта 2017 года является страной-кандидатом Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Это международная организация, вступив в которую, мы взяли на себя ряд обязательств, выполнение которых должно привести к более открытому, прозрачному и подотчетному управлению в сфере горнорудной промышленности. Одним из обязательств является выявление реальных владельцев действующих горнодобывающих компаний. Этим пакетом проектов регулируется весь процесс раскрытия реальных собственников”, - сказал Баграмян.