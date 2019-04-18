Зеленский считает вероятным проведение дебатов с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что политические дебаты с конкурентом на президентских выборах Петром Порошенко могут состояться 19 апреля, но точно об этом не знает. Об этом он сказал в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг.

"Наверное, я не знаю", - ответил он на утверждение о том, что "в пятницу могут быть дебаты". Зеленский заявил, что не думает о том, как итоги дебатов отразятся на выборах. "Это мнение украинского народа. Честно говоря, я об этом не думаю. Это выбор людей", - сказал он. При этом кандидат подчеркнул, что считает важным не слова, а поступки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На дебатах мы просто увидим двух людей. После того, что было сделано за эти пять лет, я считаю, что я могу вообще молчать. И должен выиграть для того, чтобы дать шанс стране. Если я не справлюсь с этим шансом, я зубами держаться [за пост президента] не буду", - сказал Зеленский.