Samsung Electronics изучает сообщения о проблемах со смартфоном Galaxy Fold

Компания Samsung Electronics изучает сообщения о повреждениях дисплея, возникших в ходе использования некоторых складных смартфонов новой линейки Galaxy Fold. Об этом говорится в распространенном в четверг в Сеуле заявлении пресс-службы компании.

"Мы внимательно изучим данные смартфоны, чтобы точно определить причину проблемы", - обещает Samsung Electronics. Компания отметила, что ограниченное число смартфонов было предоставлено журналистам для написания обзоров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заявление Samsung Electronics последовало после того, как ряд американских журналистов в своих обзорах указал на проблемы, возникавшие в ходе использования предоставленных им южнокорейской компанией смартфонов.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung Electronics. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Гаджет имеет два экрана - 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.