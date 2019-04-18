Адвокаты обжалуют в Кассационном суде решение о продлении срока ареста Роберта Кочаряна на два месяца

Решение Апелляционного уголовного суда от 11 апреля о мере пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна накануне было передано группе защиты.

Как сообщили «Арменпресс» в группе защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна, Апелляционный суд не изменил судебный акт первой инстанции, подтвердил отсутствие обоснованного сомнения по делу о взятке, а также оснований для уклонения.

Что касается обвинения, выдвинутого Роберту Кочаряну по статье 300.1 Уголовного кодекса РА, по которому суд первой инстанции 15 марта удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении ареста еще на два месяца, то по этой части группа защиты не согласна с решением суда и считает, что суд не принял решение, вытекающее из его полномочий, а также мотивированно не обратил внимание на представленные защитниками жалобы.

В ближайшие дни группа защиты подаст кассационную жалобу.

Напомним, что группа защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна обжаловала решение суда первой инстанции от 15 марта, которым было удовлетворено ходатайство ССС о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца.

В то же время суд отклонил ходатайство группы защиты о признании залога допустимым.

Указанным постановлением суд первой инстанции констатировал также, что обоснованное подозрение по поводу взяток, выдвинутое Роберту Кочаряну, отсутствует.