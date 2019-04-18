Bloomberg: Трамп и Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в Японии

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами, во время визита американского лидера в Японию, который, как ожидается, состоится в мае. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам его источников, это одна из возможностей, которые рассматривают стороны. Телеканал CNBC также передает, что саммит лидеров США и Китая может состояться в Японии. По словам его источников, Пекин выступает за проведение данной встречи Трампа и Си Цзиньпина в Азии. Представители США ранее предлагали организовать саммит в загородном поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. По ее данным, стороны перед этим намерены провести еще несколько раундов консультаций. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава американского Минфина Стивен Мнучин планируют посетить Пекин ориентировочно через две недели. Через неделю после этого в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.