В Индии начался второй этап всеобщих парламентских выборов

Порядка 160 млн избирателей в Индии отдадут в четверг свои голоса в 11 штатах и на одной союзной территории в ходе второго этапа всеобщих парламентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (04:30 мск) в штатах Ассам, Бихар, Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия, Карнатака, Махараштра, Манипур, Одиша, Тамилнад, Уттар-Прадеш, Чхаттисгарх и на союзной территории Пудучерри.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, выборы охватят 95 избирательных округов, в которых ведут борьбу 1629 кандидатов,ообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Порядка 900 млн человек в целом могут принять участие во всеобщих парламентских выборах, которые начались в Индии 11 апреля. Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей БДП и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.