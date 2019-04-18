На Баграмяна 26 и в здании правительства будут проведены ремонтные работы

В резиденции президента РА на Баграмяна 26 и в здании Дома правительства, расположенном по адресу: площадь Республики 1 и являющимся резиденцией премьер-министра РА, представляющим культурную ценность, будут проведены текущие ремонтные работы.

Как передает «Арменпресс», правительство приняло решения, предусматривающие перераспределение средств для осуществления указанных работ.

Согласно обоснованию, в госбюджете 2019 года нет выделенных на ремонт здания правительства средств. Необходимо 63 млн 400 000 драмов.

Решением предусматривается внести изменения в средства, предусмотренные на другие программы, осуществляемые аппаратом премьер-министра, и перераспределить суммы, выделенные бюджетом на изучение общественного мнения, оценку деятельности правительства-исследования качества жизни и оценки общинных нужд, обеспечение реализации полномочий премьер-министра, координацию услуг, программу мероприятий по техническому оснащению аппарата премьер-министра.

Расходы на ремонт в здании на Баграмяна 26 составят 40 млн драмов, которые предлагается вычесть из статьи “Другие расходы”.