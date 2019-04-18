Заморозки не ожидаются, дожди продолжатся

Дожди в республике продолжатся. Об этом на заседании правительства заявил министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

Как сообщает «Арменпресс», Феликс Цолакян сказал: “20-го числа будет очень интенсивный дождь, а в горных районах ожидаются осадки в виде снега. Температура ночью снизится до 3 градусов. В связи с водными ресурсами мы получили первый сигнал тревоги из села Ервандашат, что там вода в реке поднимается и может залить поля”.

По словам Феликса Цолакяна, он уже говорил с министром территориального управления и развития о том, что там необходимо провести работы. “ Активизировались оползни. На шести участках есть активные оползни, в Лорийской области - очень активный оползень, который угрожает снести лесной слой на дорогу, дорога в одно село может быть закрыта”, - сказал он.

Феликс Цолакян отметил, что речь идет о 600 тысячах тонн земли, которая может быть снесена на дорогу. Очищать это будет очень сложно. Мы должны подумать об этом”, - сказал министр, отметив, что есть альтернативная дорога, но она в плохом состоянии. По его словам, участились также и камнепады.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что есть две проблемы: одна - оперативная задача, другая - вопрос дальнейшего совершенствования механизмов.

“Господин Авинян, вы соберетесь быстро и, основываясь на все данные сведения, решите, где что должно быть сделано, чтобы у нас не было кризисной ситуации, нужно идти путем предотвращения”, - сказал премьер-министр.

“Вчера был град, но все обошлось”, - сказал Цолакян, добавив, что град ожидается и сегодня, и завтра.

И. о. министра сельского хозяйства Гегам Геворкян заявил, что град вчера не был ужасным, и серьезных повреждений нет.

“Мы можем сказать, что преодолели опасность заморозков или еще она есть?”, - поинтересовался Никол Пашинян.

Цолакян ответил, что 20 и 21 апреля температура воздуха больше опустится, но “на 99% ожидаем, что не будет никакой опасности ”.