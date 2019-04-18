Военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия

В Ереване военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение. Выясняются обстоятельства происшествия.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

На данный момент ведется следствие для выяснения обстоятельств получения огнестрельного ранения военнослужащего-контрактника 1995 года рождения.

“Следователи в настоящее время находятся в больнице, работают, и будут даны дополнительные сведения”, - сказала Арутюнян и добавила, что скоро выяснится, где произошел инцидент.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с “Арменпресс” отметил, что военнослужащий, получивший огнестрельное ранение, в данный момент оперируется в Институте хирургии “Микаелян”.