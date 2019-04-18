Вооруженные люди напали на автобус в Пакистане

По меньшей мере 14 человек было убито в результате вооруженного нападения на автобус в провинции Белуджистан. Об этом сообщает в четверг газетаDawn.

"Порядка 15-20 вооруженных лиц в военной форме остановили пять-шесть автобусов", - рассказал главный инспектор полиции Белуджистана Хассан Батт. "Около часа ночи нападавшие остановили очередной автобус, после чего проверили идентификационные карточки пассажиров и сняли с автобуса 16 из них, - добавил он. - Это было целенаправленное убийство, жертвы были вычислены по их документам, после чего расстреляны в упор". По его словам, в результате убиты были по меньшей мере 14 человек, двум пассажирам удалось скрыться и добраться до ближайшего контрольного пункта сил правопорядка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов уже приступили к расследованию. Мотивы преступления, а также личные данные жертв выясняются. Ответственность за инцидент на себя пока не взяла на себя ни одна организация.