Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может занять пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает газета "Коммерсант".

Как указывает издание, решение может быть принято 29 мая в Нур-Султане, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов всех стран-участниц объединения. Главы государств отметят пятилетнюю годовщину создания союза и обсудят результаты, достигнутые за это время.

"По информации "Коммерсанта", в центре внимания на мероприятии будет не нынешний, а бывший руководитель одной из стран-участниц - Нурсултан Назарбаев, ушедший в отставку 19 марта. Он в этот день, как ожидают собеседники газеты в структурах ЕАЭС, будет назначен почетным председателем союза", - говорится в сообщении.

На данный момент такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Назарбаева еще не определены,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Известно лишь, что среди прочего он сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками. Более подробно наполнение должности почетного председателя будет обсуждаться сначала вице-премьерами стран-участниц 29 апреля, а затем 30 апреля главами правительств. Окончательное решение будет утверждено на юбилейном заседании 29 мая", - добавляется в газете.