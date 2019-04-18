Российские пограничники предотвратили попытку провоза наркотиков в Армению

Сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ в Армении на КПП “Агарак” предотвратили попытку провоза наркотиков из Ирана в Армению.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, 15 апреля в ходе обыска одного из транспортных средств военнослужащие Мегринского отряда обнаружили в личных вещах гражданина Ирана 40 таблеток, содержащих метадон, а также пакет с массой темно-коричневого цвета, предположительно опиума. Отмечается, что найденные предметы считаются наркотиками и их оборот запрещен в соответствии с законодательством Армении.

Задержанный водитель автомобиля был передан правоохранительным органам Армении для выяснения всех обстоятельств правонарушения.