Левон Аронян примет участие в Grenke Chess Classic

Лидер армянских шахмат Левон Аронян примет участие в турнире Grenke Сhess Сlassic. Как передает «Арменпресс», в турнире примут участие Магнус Карлсен , Венсан Кеймер, Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд, Максим Вашье-Лаграв, Петр Свидлер, Франсиско Вальехо Понс, Георг Мейер и Аркадий Найдич.

Турнир стартует 20-го апреля и завершится 29-го. Он состоит из 9 туров.