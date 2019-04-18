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Левон Аронян примет участие в Grenke Chess Classic


Лидер армянских шахмат Левон Аронян примет участие в турнире Grenke Сhess Сlassic. Как передает «Арменпресс», в турнире примут участие Магнус Карлсен , Венсан Кеймер, Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд, Максим Вашье-Лаграв, Петр Свидлер, Франсиско Вальехо Понс, Георг Мейер и Аркадий Найдич.

Турнир стартует 20-го апреля и завершится 29-го. Он состоит из 9 туров.




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