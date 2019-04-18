Зограб Мнацаканян провел обсуждение на высоком уровне во Французском институте международных отношений

Находящийся с рабочим визитом в Париже министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 17 апреля посетил французский Институт международных отношений, где с ведущими французскими экспертами, по правилам " Chetam House”,состоялось обсуждение на тему “Внешняя политика Армении после Бархатной революции” .

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в начале своей речи Зограб Мнацаканян коснулся приоритетов внешней политики Армении, а также реформ, осуществляемых правительством на основе мандата, предоставленного народом. Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил: “Бархатная революция Армении была исключительно внутренним процессом. Уверен, Вы помните поток людей, требующих перемен на улицах Армении, и в их руках Вы видели поднятый флаг - армянский триколор, другого флага не было. Бархатная революция в Армении не имела никакого геополитического подтекста. Это касается нас, нашей страны и нашего народа”.

Министр Мнацаканян подчеркнул, что внешняя политика Армении основана на глубоком сознании безопасности, что обусловлено рядом факторов: это исторический контекст, это региональная политика, и это современные мировые вызовы.

По словам министра, за последние 27 лет Армения выстроила архитектуру своей безопасности, основанную на принципе всеобъемлющей и совместной безопасности. Этот принцип включает в себя военно-политическую безопасность, а также безопасность экономического и социального развития государственных и общественных структур Армении. С целью обеспечения всеобъемлющей безопасности Армения сотрудничает со своими союзниками и международными партнерами, постоянно имея ту исходную точку, что внешняя политика Армении исключительно проармянская, и Армения не строит свои отношения с какой-либо страной за счет другой.

В ходе обсуждения министр Мнацаканян представил позицию Армении по ряду актуальных региональных и международных вопросов.

Касаясь внешнеполитических приоритетов Армении, министр иностранных дел подтвердил принципы и позицию Армении в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, особо подчеркнув, что урегулирование проблемы должно основываться на уважении неотделяемого права народа Арцаха на безопасную и свободную жизнь.