Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве

Эр-Рияд примет саммит "большой двадцатки" в ноябре 2020 года, сообщает в среду Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.

Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь(мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине - ИФ) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", - отмечается в сообщениях официальных саудовских СМИ,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В "большую двадцатку" входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Европейский союз, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Турция, Австралия, Канада, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Саудовская Аравия и Россия.

Ближайший саммит "двадцатки" пройдет в июне 2019 года в Японии; предыдущий состоялся в прошлом ноябре в Аргентине.