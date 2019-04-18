Парламент Армении не принял предложение “Просвещенной Армении” представить на обсуждение премьер-министра вопрос отставки министра финансов

Национальное Собрание РА не приняло предложение фракции “Просвещенная Армения” о представлении премьер-министру вопроса о дальнейшей деятельности министра финансов. Как передает «Арменпресс», предложение на заседании НС 17 апреля поступило от руководителя фракции Эдмона Марукяна.

Марукяну не понравился стиль ответов министра Атома Джанджугазяна на вопросы членов их фракции.

“Партия “Просвещенная Армения” решила, опираясь на свои полномочия, предоставленные Конституцией и законом-регламентом РА, принять решение НС о представлении на обсуждение премьер-министру вопроса дальнейшего пребывания отдельного члена правительства на должности. Это предупреждение всем министрам, что в стране, претендующей на парламентское правление, нельзя так поступать с парламентом”, - сказал Марукян.

Член фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян отметил, что их фракция проголосует за это предложение.

“Фракция “Процветающая Армения” вчера активно задавала вопросы и обсуждение показало, что мы не получили ответов на наши простые вопросы. Мы проголосуем за этот проект”, - сказал Мелкумян.

Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц заявила, что они проголосуют против них.

“Для принятия подобного решения одной встречи недостаточно, чтобы проголосовать за это предложение, поэтому “Мой шаг”проголосует против”, - сказала Макунц.

Предложение не было принято 41 голосами “за”, 67 – “против” и с 1 воздержавшимся.