Советник Трампа предсказал крах Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду заявил, что три страны Латинской Америки - Куба, Венесуэла и Никарагуа - неминуемо рухнут.

Кроме того, Болтон обрушился с критикой на Кубу за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Незадолго до этого США управление по контролю за иностранными активами Минфина США в среду включило Центральный банк Венесуэлы в санкционные списки. Это сделано, чтобы "предотвратить его использование (ЦБ страны ) режимом Венесуэлы в качестве инструмента, продолжающего разграблять венесуэльские активы и эксплуатировать госучреждения для обогащения коррумпированных представителей режима",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, в санкционные списки США попали высокопоставленные лица Никарагуа. Среди них сын президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президент страны Росарио Мурильо "из-за коррупционных финансовых операций и поддержки режима Ортеги".