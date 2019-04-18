На португальском острове Мадейра объявили траур после ДТП с автобусом

Правительство португальского острова Мадейра объявило трехдневный траур после массовой гибели людей в ДТП с туристическим автобусом.

ДТП с участием автобуса произошло на Мадейре в среду около 18.30 (20.30 мск). По последней информации, в результате аварии погибли 29 человек. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на дом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство (острова - ред.) в ходе экстренного заседания приняло решение объявить региональный траур на три дня, начиная с завтрашнего дня (18 апреля - ред.), в связи с трагическими событиями в районе Канису", - говорится в заявлении на странице правительства в соцсети Facebook.

Автобус перевозил 50 туристов из Германии. Водитель потерял управление, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Среди погибших - 17 женщин и 11 мужчин. Причина аварии пока не установлена. По предварительной версии, это был отказ тормозной системы. Сообщается, что еще 22 человека получили травмы.