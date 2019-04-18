Макрон назначил представителя по реконструкции Нотр-Дама

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет заниматься реконструкцией сгоревшего собора Парижской Богоматери, осуществлять взаимодействие со всеми задействованными министерствами, особенно с министерством культуры, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Он (Макрон - ред.) назначил своего специального представителя, ответственного за реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари, генерала Жан-Луи Жеоржелена. Он начнет свою работу с завтрашнего дня", - следует из коммюнике.

Елисейский дворец отметил, что в среду были мобилизованы все игроки, которые могут принять участие в восстановлении собора,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Целью должно быть выдержать срок в пять лет и создать мощный и мобилизующий проект", - говорится в сообщении.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.

Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.