В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании РА продолжается очередное четырехдневное заседание.

Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включен ряд вопросов.

Национальное собрание обсуждает проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и представленный в приложении пакет проектов. Депутаты задают свои вопросы основному докладчику, министру юстиции РА Артаку Зейналяну.

Министр финансов Республики Армения Атом Джанджугазян ответил на вопрос правительству РА от фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания Республики Армения.

В повестку дня заседаний 16 апреля включены также: назначение председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Армении и ряд других законопроектов.