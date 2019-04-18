Самвел Тер-Саакян в Будапеште занял 6-е место

Гроссмейстер Самвел Тер-Саакян на международном турнире в Будапеште не на призовом месте.

Как передает «Арменпресс», в 9 туре международного турнира Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян соревновались друг с другом. Партия завершилась вничью.

Набрав из 9 возможных 6,5 очков, Самвел Тер-Саакян - 6-й, а Арам Акопян - 7-й. Победителем турнира с 7 очками стал Артем Тимофеев из России.