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Самвел Тер-Саакян в Будапеште занял 6-е место


Гроссмейстер Самвел Тер-Саакян на международном турнире в Будапеште не на призовом месте.

Как передает «Арменпресс», в 9 туре международного турнира Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян соревновались друг с другом. Партия завершилась вничью.

Набрав из 9 возможных 6,5 очков, Самвел Тер-Саакян - 6-й, а Арам Акопян - 7-й. Победителем турнира с 7 очками стал Артем Тимофеев из России.




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