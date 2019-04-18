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Команда ветеранов победила во втором туре чемпионата мира по шахматам


На командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов команда Армении продолжает успешные выступления. Как передает «Арменпресс», в 3-м туре проходящего в Греции первенства Армения встречалась со сборной Австрии. Армянские шахматисты победили со счетом 0,5 - 3,5. После второй победы команда в числе лидеров.

В составе команды выступают легендарные армянские шахматисты   - гроссмейстеры Рафаэль Ваганян, Арташес Минасян, действующий чемпион мира и Европы среди ветеранов, гроссмейстер Карен Мовсисян, главный тренер мужской сборной Армении, гроссмейстер Аршак Петросян и международный мастер Норайр Калантарян.




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