Команда ветеранов победила во втором туре чемпионата мира по шахматам

На командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов команда Армении продолжает успешные выступления. Как передает «Арменпресс», в 3-м туре проходящего в Греции первенства Армения встречалась со сборной Австрии. Армянские шахматисты победили со счетом 0,5 - 3,5. После второй победы команда в числе лидеров.

В составе команды выступают легендарные армянские шахматисты - гроссмейстеры Рафаэль Ваганян, Арташес Минасян, действующий чемпион мира и Европы среди ветеранов, гроссмейстер Карен Мовсисян, главный тренер мужской сборной Армении, гроссмейстер Аршак Петросян и международный мастер Норайр Калантарян.