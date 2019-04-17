За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 16 и 17 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений, из них 4 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 9 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, 8 случаев кражи личного имущества, 3 случая побоев, 2 случая незаконного распространения сведений о личной или семейной жизни, по 1 случаю грабежа, присвоения или растраты, угона автомобила, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, незаконного пересечения Государственной границы.

За данный период в Полицию с явкой с повинной обратился 1 человек, находящийся в розыске, еще 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю убийства, кражи личного имущества, квартирной кражи и кражи государственного или общественного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.