Глава МИД Армении встретился с председателем комитета по иностранным делам НС Франции

В рамках рабочего визита в Париж 17 апреля министр иностранных дел Зограб Мнацаканян встретился с председателем комитета по иностранным делам Национального Собрания Франции Мариэль де Сарнез.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мнацаканян отметил, что его визит является хорошей возможностью для рассмотрения широкой повестки дня армяно-французских отношений, традиционной тесной дружбы между двумя народами.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся армяно-французской двусторонней повестки. В связи с этим собеседники высоко оценили роль парламентской дипломатии, подтвердив готовность к тесному сотрудничеству в этой области. Зограб Мнацаканян проинформировал Мариэль де Сарнез о недавно созданной парламентской группе дружбы Армения-Франция в Национальном Собрании Армении, подчеркнув, что армянская сторона приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей, основанных на дружбе и богатых традициях двух стран.

Министр Мнацаканян коснулся внутриполитических событий в Армении, широкой повестки реформ под руководством правительства, целью которых является содействие инновациям и технологическому прогрессу. Собеседники согласились с тем, что тесные связи, установленные в рамках армяно-французского многостороннего сотрудничества, имеют большой потенциал для развития и углубления.

Говоря об отношениях Армения-Европейский Союз, Зограб Мнацаканян подчеркнул важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, как в деле содействия процессу реформ в Армении, так и в продвижении повестки правительства в области развития, а также в развитии сотрудничества с государствами-членами ЕС и ЕС в многостороннем и двустороннем форматах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов.