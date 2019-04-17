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И речи нет о сокращении тысяч сотрудников компании “Газпром-Армения”: вице-премьер


И речи нет о сокращении тысяч сотрудников компании “Газпром-Армения”. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-премьер Мгер Григорян в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата Сарика Минасяна о том, ожидается ли оптимизация в компании в ближайшем будущем.

По его словам, речь идет не о массовых сокращениях в “Газпром Армения”. “Оптимизация работы, если и будет проведена, должна производиться за счет развития системы управления”, - сказал Мгер Григорян, добавив, что такое сокращение в условиях технологического развития является логичным.

Вице-премьер выразил уверенность, что публикации в СМИ о предстоящем сокращении тысяч людей в прессе не соответствуют действительности.




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